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Синоптики продлили предупреждение из-за жары в Свердловской области

Синоптики продлили предупреждение из-за жары в Свердловской области
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Аномальная температура воздуха продержится до выходных.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

Свердловские синоптики продлили предупреждение об аномальной жаре в регионе.
 
По данным Уральского гидрометцентра, 23-25 августа в Свердловской области, а также в Челябинской, Курганской областях и Пермском крае ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на семь и более градусов. 
 
В эти дни в Свердловской области воздух прогреется до плюс 31 градуса днем, по ночам столбик термометра будет опускаться до плюс 14-19 градусов. В Екатеринбурге также ожидается плюс 29-31, осадки возможны лишь вечером 26 августа, в субботу.
 
Ранее свердловское управление МЧС выпустило штормовое предупреждение из-за жаркой погоды. Свердловчанам рекомендуют быть осторожными с огнем на природе, соблюдать меры безопасности во время купания на водоемах и быть внимательными к своему здоровью.
  • Напомним, в Свердловской области также действует предупреждение о смоге. До вечера 25 августа в регионе будут сохраняться неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

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Маша Шмурыгина, 23.08.2017, 19:22
Тэги: Погода
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