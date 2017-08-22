Синоптики продлили предупреждение из-за жары в Свердловской области

Аномальная температура воздуха продержится до выходных.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

Свердловские синоптики продлили предупреждение об аномальной жаре в регионе.

По данным Уральского гидрометцентра, 23-25 августа в Свердловской области, а также в Челябинской, Курганской областях и Пермском крае ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на семь и более градусов.

В эти дни в Свердловской области воздух прогреется до плюс 31 градуса днем, по ночам столбик термометра будет опускаться до плюс 14-19 градусов. В Екатеринбурге также ожидается плюс 29-31, осадки возможны лишь вечером 26 августа, в субботу.

Ранее свердловское управление МЧС выпустило штормовое предупреждение из-за жаркой погоды . Свердловчанам рекомендуют быть осторожными с огнем на природе, соблюдать меры безопасности во время купания на водоемах и быть внимательными к своему здоровью.