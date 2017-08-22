Старейший Успенский храм оказался «малозначительным»: судья закрыла дело о сносе здания

Правозащитники хотят подавать на апелляцию.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017
Ленинский районный суд закрыл дело о реставрации и сноcе Успенской церкви на территории Ново-Тихвинского женского монастыря. Как сообщили в областном Управлении по охране и использованию объектов культурного наследия, судья посчитала дело "малозначительным".
Иск в связи с проведением реставрационных работ без документации был подан Управлением в июне 2017 года. В августе судья Надежда Ханкевич постановила дело об административном правонарушении прекратить "из-за малозначительности".
Ответчик получил устное замечание "в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ". Истец хочет подавать апелляцию.
Епископ Среднеуральский Евгений отметил, что реакция на реставрацию храма была неадекватной. Он уверен, что Успенская церковь будет восстановлена в исторических формах и пропорциях.
- Скандал вокруг реставрации Успенской церкви разгорелся в мае 2017 года. Градозащитники обвинили руководство монастыря в незаконном сносе старейшего храма Екатеринбурга. Однако представители Екатеринбургской епархии назвали работы на объекте не сносом, а реставрацией.
- Успенская церковь была построена к 1782 году. На сегодня это самое старинное здание города.
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