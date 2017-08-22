Свердловчанин продал контрафактного алкоголя на миллион рублей

Уголовное дело передано в суд.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017
В Верхней Салде перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в незаконном обороте алкоголя на сумму более миллиона рублей.
С октября по ноябрь 2016 года местный житель купил и хранил поддельный алкоголь, разлитый в бутылки с поддельными марками Гознака. Часть продукции мужчина продал. Во время следствия в гаражах обвиняемого нашли более 4,8 тысячи литров контрафактного алкоголя на сумму более 1,2 миллиона рублей.
Ущерб компаниям-правообладателям от незаконной продажи товарных знаков превысил 1,3 миллиона рублей.
- Ранее в Свердловской области ликвидировали крупнейшее в УрФО производство поддельного алкоголя. В поселке Лосиный сотрудники Росалкогольрегулирования и полиции нашли три автоматические линии розлива, около 100 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, более 56 тысяч литров спирта и 257 тысяч бутылок водки разных марок.