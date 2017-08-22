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Свердловские энергетики устроили распродажу долгов за электричество

Свердловские энергетики устроили распродажу долгов за электричество
16+
Фото: pixabay
Распродавать задолженность в компании начали еще в начале лета.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

В пресс-службе ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" рассказали, что готовы сделать скидку желающим выкупить задолженность  областных компаний за услуги электроэнергии. Их общая сумма равняется 3 миллиардам рублей. Скидка составит от 5 до 10%.

Также энергетики назвали предприятия, накопившие наибольшую задолженность за поставки.

– Самые значительные из продаваемых долгов – МУП "Красноуральская сетевая компания" (39,7 млн рублей), ООО "Красноуральский Химический завод" (42,6 млн), ООО "Родник" г. Кушва (82,7 млн рублей),МУП "Режевская теплосетевая регенерирующая компания" (41,8 млн рублей). На долги этих предприятий установлена скидка в 5%, – рассказали в "ЭнергосбыТ Плюс".

С предложением выкупить долги потребителей свердловский филиал "Энергосбыт Плюса" выступил еще в начале лета. Тогда речь шла о продаже просроченной задолженности на сумму свыше 930 миллионов рублей. Также, предприятие выставило на продажу долги за тепло — почти на два миллиона рублей.

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Евгений Стоянов, 23.08.2017, 18:50
Тэги: ЖКХ
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