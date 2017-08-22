Тушат «Высоцкий» при помощи вертолета: в Екатеринбурге МЧС проводит масштабные учения

Для координации действий около небоскреба был развернут штаб.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

По легенде учений предусмотрен наихудший сценарий развития событий, при котором система автоматического пожаротушения не сработали. Условный пожар спасатели тушат на высоте 183 метра, на 51-м этаже, где располагается ресторан.

Условных пострадавших, в качестве которых задействованы курсанты МЧС, спускают на пожарном лифте, надев на них маски "Самоспасатель".

Также для эвакуации людей задействован вертолёт МИ-8 МЧС России. На него спасатели подняли человека со смотровой площадки при помощи лебёдки.

Для тушения пожара в небоскрёбе пожарные используют насосы высокого давления. Для координации действий был развернут штаб пожаротушения.

В учениях приняли участие 19 единиц техники и больше 60 человек, среди которых пожарные, медики, полиция и ГИБДД.

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