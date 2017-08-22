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У Областной детской больницы в Екатеринбурге появился аист

У Областной детской больницы в Екатеринбурге появился аист
16+
Фото: правительство Свердловской области
Разработка эскиза и создание велись в течение двух лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

В среду, 23 октября, на территории ОДБ №1 в Екатеринбурге открыли скульптуру аиста. Разработка и создание эскиза длились в течение двух лет.

Работа выполненна в виде кованой птицы, которая сидит рядом со скамьей с распростертыми крыльями.

– Эта скульптура – не просто символ счастья, а важный памятный знак для семьи, покидающей медицинское учреждение в новом статусе – в статусе родителей. На сегодняшний день приоритет ОДКБ №1 неоспорим, и министерство здравоохранения и дальше будет поддерживать больницу в развитии и усовершенствовании оказания медицинской помощи, – заявил глава Минздрава Свердловской области Игорь Трофимов.

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Олег Галимов, 23.08.2017, 15:16
Тэги: Новости дня, Медицина, Новости
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Оля савина23 августа 2017, 15:55
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