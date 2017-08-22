В Екатеринбурге должник пытался спасти Land Cruiser, закрыв его КамАЗом

Внедорожник у него все же отобрали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

Судебные приставы Чкаловского района Екатеринбурга арестовали Land Cruiser местного жителя. Владелец задолжал 2 миллиона рублей.

Эвакуировать внедорожник было не так-то просто. Сначала владелец иномарки нарушил правила хранения и перегнал ее на склад, а затем и вовсе перегородил въезд к нему КамАЗу.

– Под угрозой привлечения к уголовной ответственности по статье "Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации" ему пришлось подчиниться представителям власти, – сообщили в ФССП.

В итоге Land Cruiser увезли на штрафстоянку, после чего его продадут, если долги не будут погашены.

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