В Екатеринбурге на 10 часов задерживается рейс в Грецию

Вылет перенесли с 09.25 на 19.25.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

В Кольцово на 10 часов отложили вылет рейса Екатеринбург – Ираклион.

Согласно онлайн-табло екатеринбургского аэропорта, самолет должен был вылететь на греческий остров Крит в 09.25 23 августа, однако рейс перенесли на 19.25. Решение о переносе вылета приняла авиакомпания Nordwind. Отметим, что это совмещенный рейс с авиаперевозчиком Pegas Fly.

Пассажиров об изменении в расписании предупредили, с ними работает сотрудник Nordwind. На звонки в авиакомпании не отвечают.