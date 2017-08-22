В Екатеринбурге появился невидимый граффити-памятник, посвященный подлодке «Курск»

Он проявляется под дождем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

Невидимый граффити-памятник подлодке К-141 "Курск" появился в Екатеринбурге. Он расположен на Плотинке возле Городского пруда.

– У трагедии подводной лодки "Курск" нет даты. Как-то не сразу эта беда стала новостью. Потом долго пытались что-то сделать. Но страна была тогда в жуткой дыре. По сей день не было создано ни одного символического знака, который бы смог вместить в себя стойкость, героизм и тяжесть этого события, – поясняют авторы проекта, творческая команда фестиваля "Стенограффия".

Граффити проявляется только под дождем. Символизм авторов проекта в том, что надпись «Курск» не поддается воздействию воды.

– Если мы помним о подлодке "Курск", значит, она – непотопляемая.

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