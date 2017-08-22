В Екатеринбурге сдвинули сроки перекрытия улицы Карла Либкнехта

Изменения связаны с дефектом арматуры, который был обнаружен во время подготовки к перекладке теплосети.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

В Екатеринбурге улицу Карла Либкнехта перекроют не 23 августа, как планировалось изначально, а 25 августа, сообщили НАШЕЙ в Екатеринбургской теплосетевой компании.

Проезд по Карла Либкнехта будет закрыт с 25 по 30 августа. Перенос сроков перекрытия связан с технологическими причинами.

– При выполнении переключений для подготовки к демонтажу участка теплосети обнаружен дефект запорной арматуры. В течение двух дней дефект будет устранен, – сообщили в ЕТК.

Плановая перекладка теплотрассы будет проведена для повышения надежности системы теплоснабжения в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018.