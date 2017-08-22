В Екатеринбурге сдвинули сроки перекрытия улицы Карла Либкнехта

Изменения связаны с дефектом арматуры, который был обнаружен во время подготовки к перекладке теплосети.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017
В Екатеринбурге улицу Карла Либкнехта перекроют не 23 августа, как планировалось изначально, а 25 августа, сообщили НАШЕЙ в Екатеринбургской теплосетевой компании.
Проезд по Карла Либкнехта будет закрыт с 25 по 30 августа. Перенос сроков перекрытия связан с технологическими причинами.
– При выполнении переключений для подготовки к демонтажу участка теплосети обнаружен дефект запорной арматуры. В течение двух дней дефект будет устранен, – сообщили в ЕТК.
Плановая перекладка теплотрассы будет проведена для повышения надежности системы теплоснабжения в рамках подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018.
- В связи с перекрытием будет закрыто движение троллейбусов №1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 18, 19 на участке улицы Карла Либкнехта от проспекта Ленина до улицы Малышева.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!