В Екатеринбурге уволили воспитательницу детского сада, выставившую ребенка на улицу босиком

Инцидент произошел еще весной, однако известно о нем стало лишь сейчас.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

Инцидент случился еще 27 апреля, однако рассказать журналистам о случившемся мама ребенка решила лишь сейчас.

Как рассказали НАШЕЙ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, сразу после произошедшего родители мальчика обратились в 9-й отдел полиции. Они написали заявление о неправомерных действиях сотрудницы детского сада, а также о применении к ребенку физической силы.

– После заявления мамы ребенка сотрудниками полиции была проведена проверка, в ходе которой были опрошены обе стороны конфликта. Оснований для возбуждения уголовного дела сотрудники полиции не нашли. Однако руководство детского сада № 25 решило применить к воспитателю меры дисциплинарного характера. Она была уволена, – рассказали в полиции.

Однако мама малыша с решением сыщиков не согласились. И написала заявление в прокуратуру, с целью обжаловать действия полицейских.

– В настоящее время прокуратурой проводится проверка по поводу соблюдения прав ребенка, – рассказали НАШЕЙ в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В самом детском саду факт того, что ребенку отказали в доступе, подтвердили, однако, по словам заведующей, Ирины Серебряковой все происходило в рамках закона.

– Мы не имеем право принимать ребенка по законодательству. Мы работаем по СанПиНу. Если бы была справка от врача, то без проблем. Мы маме сразу указали на это. После того, как мы в апреле ей выдали уведомление, ее ребенок не ходит в детский сад.

Также заведующая опровергла информацию об увольнении воспитателя. По ее словам, это было добровольно.

– Она уволилась, но по собственному желанию и никакого отношения к этому инциденту это не имело. Она давно собиралась это сделать.

Слова мамы о том, что к ребенку якобы была применена физическая сила, Ирина Серебрякова также не подтвердила.