В Екатеринбурге уволили воспитательницу детского сада, выставившую ребенка на улицу босиком

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017
– После заявления мамы ребенка сотрудниками полиции была проведена проверка, в ходе которой были опрошены обе стороны конфликта. Оснований для возбуждения уголовного дела сотрудники полиции не нашли. Однако руководство детского сада № 25 решило применить к воспитателю меры дисциплинарного характера. Она была уволена, – рассказали в полиции.
– В настоящее время прокуратурой проводится проверка по поводу соблюдения прав ребенка, – рассказали НАШЕЙ в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
– Мы не имеем право принимать ребенка по законодательству. Мы работаем по СанПиНу. Если бы была справка от врача, то без проблем. Мы маме сразу указали на это. После того, как мы в апреле ей выдали уведомление, ее ребенок не ходит в детский сад.
– Она уволилась, но по собственному желанию и никакого отношения к этому инциденту это не имело. Она давно собиралась это сделать.
– Нет. Это происходило в часы приема, поэтому было много родителей, которые видели этот инцидент и могут подтвердить, что ничего подобного не было.