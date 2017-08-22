В Екатеринбурге воспитательница детского сада выставила ребенка на улицу босиком

У мальчика не была взята проба Манту.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

Воспитательница детского сада № 25 на улице Готвальда выставила одного из малышей на улицу босиком. Такая реакция была вызвана отсутствием у малыша пробы Манту.

На видео, представленном "4 каналу", видно, как мальчик надевает ботинки, а его мама злится на воспитательницу.

– Она привела в детский сад ребенка, а воспитательница начала возмущаться, что у него не проверили реакцию на Манту, и говорила, что не пустит мальчика в группу. Мама ответила ей, что готова разговаривать только с медиками или директором. Она стала уходить, как видит, что двери на улицу открылись и воспитатель босиком выставила ребенка на улицу. Следом полетели ботинки, затем двери захлопнулись, – цитирует Ura.ru руководителя общественной организации "Выбираем жизнь".

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