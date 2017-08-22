В сентябре цены на овощи и фрукты упадут на 80 процентов

Подешевеют и остальные продукты питания.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017
В сентябре ожидается существенное снижение цен на продукты питания, особенно подешевеют овощи и фрукты.
По прогнозу Минэкономразвития РФ, снижение стоимости овощей и фруктов с наступлением осени остигнет 80 процентов по сравнению с ценами в июне. Причина такого падения цен – хороший урожай в этом году. Общее снижение цен на продукты питания в сентябре составит 1,3 процента по сравнению с началом лета.
По мнению участников рынка, прогноз ведомства обоснован, сообщают "Известия".
- Ранее Росстат сообщал, что стоимость минимального набора продуктов в июле снизилась на 4 процента по сравнению с июнем и составила 4066,8 рубля. При этом с начала 2017 года продуктовая корзина подорожала на 10 процентов.