В сентябре цены на овощи и фрукты упадут на 80 процентов

Подешевеют и остальные продукты питания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.08.2017

В сентябре ожидается существенное снижение цен на продукты питания, особенно подешевеют овощи и фрукты.

По прогнозу Минэкономразвития РФ, снижение стоимости овощей и фруктов с наступлением осени остигнет 80 процентов по сравнению с ценами в июне. Причина такого падения цен – хороший урожай в этом году. Общее снижение цен на продукты питания в сентябре составит 1,3 процента по сравнению с началом лета.

По мнению участников рынка, прогноз ведомства обоснован, сообщают "Известия".