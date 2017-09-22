Эпидемиологи встревожены ростом заболеваемости кишечными инфекциями в Свердловской области

С начала года заболели более 24 тысяч человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.09.2017

Жители Свердловской области стали чаще болеть острыми кишечными инфекциями: с начала этого года зарегистрировано более 24 случаев, что на 10 процентов выше среднемноголетних данных и на четыре процента выше, чем за тот же период 2016 года.

Показатель заболеваемости за 8 месяцев 2017 года составил 580,7 на 100 тысяч человек. За этот период эпидемиологи отметили рост заболеваемости кишечными инфекциями норовирусной этиологии (в 2,7 раща по сравнению с прошлым годом) и ротавирусной инфекцией (в 1,3 раза). При этом снизилось количество заболевших дизентерией Зонее (в 1,7 раза), дизентерией Флекснера (в 2,3 раза), сальмонеллезами (в 2,3 раза) и гепатитом А (в 1,2 раза).

Кроме этого, зафиксировано четыре случая массовой заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Свердловской области. Общее количество пострадавших – 189 человек, из них 139 – дети до 17 лет.

В связи с обострением эпидемиологической ситуации по заболеваемости кишечными инфекциями региональное управление Роспотребнадзора обратилось в областное правительство, к властям муниципалитетов, министрам здравоохранения, образования и социальной политики с предложениями по предупреждению распространения заболеваемости кишечными инфекциями.

– Заместителю Губернатора Свердловской области были направлены предложения об организации проведения обследования работников пищеблоков летних оздоровительных и образовательных учреждений, а также поставщиков пищевых продуктов в эти учреждения на носительство рота- и норовирусов, – сообщили в Роспотребнадзоре.

Во время плановых проверок у персонала пищеблоков лагерей обнаружили ротавирус у семи человек, норовирус – у 15 человек. При обследовании сотрудников пищеблоков школ и детсадов нашли 44 носителей ротавирусов и 25 – норовирусов. Они были отстранены от работы.

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