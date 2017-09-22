Синоптики объявили предупреждение о заморозках в Свердловской области

В ближайшие дни возможны дожди с мокрым снегом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.09.2017

Метеорологи выступили с предупреждением о заморозках в Свердловской области.

По данным Уральского гидрометцентра, с 23 по 25 сентября в регионе ожидается понижение температуры воздуха и на поверхности почвы до -4 градусов в ночное время. При этом местами возможны небольшие дожди и мокрый снег. Днем тоже будет холодно – столбик термометра не поднимется выше +5 градусов, а 25 сентября – выше +3.

В Екатеринбурге заморозки прогнозировались в ночь на 23 сентября. Завтра, 24 сентября, и 25 сентября ночью ожидается температура воздуха от +1 до +4, днем – до +8. Все эти дни возможны небольшие дожди.