Свердловские полицейские задержали подозреваемого в ложном минировании

В отношении 25-летнего мужчины возбудили уголовное дело.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.09.2017
В Сухом Логу полиция задержала мужчину, который подозревается в ложном минировании, сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Сообщение по линии "02" о минировании здания в селе Светлом поступило в первом часу ночи 22 сентября. На место выехала следственно-оперативная группа, однако никаких взрывоопасных предметов силовики не обнаружили. По горячим следам полицейские установили личность человека, который сообщил о бомбе.
– Им оказался неработающий местный житель 1992 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в дежурную часть, где после протрезвления, как и положено, опросили. Гражданин сознался в содеянном, пояснив, что звонок в полицию совершил, якобы, с целью проверить, как реагируют силовики на подобные сигналы, – рассказал Валерий Горелых.
- Молодого человека задержали и возбудили против него уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
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