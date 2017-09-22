В Свердловской области повысится плата за детские сады

Нововведение вступит в силу с начала 2018 года.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.09.2017
В свердловских муниципалитетах с начала 2018 года повысится плата за детсады.
С 1 января 2018 года цена на посещение детского сада увеличится, но не более чем на четыре процента. В областном министерстве образования сообщили, что плата вырастет максимум на 200 рублей. Ее рост вызван инфляцией, передает "Уралинформбюро". Муниципалитеты подают заявки, в которых указывают стоимость посещения, обоснованную экономически.
- В 2017 году не все муниципалитеты подали такие заявки, например, в Екатеринбурге плата за детсад в 2018 году останется прежней. Сейчас стоиомость пребывания в детсаду составляет 2 980 рублей за месяц.