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В Свердловской области повысится плата за детские сады

В Свердловской области повысится плата за детские сады
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Нововведение вступит в силу с начала 2018 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.09.2017

В свердловских муниципалитетах с начала 2018 года повысится плата за детсады.
 
С 1 января 2018 года цена на посещение детского сада увеличится, но не более чем на четыре процента. В областном министерстве образования сообщили, что плата вырастет максимум на 200 рублей. Ее рост вызван инфляцией, передает "Уралинформбюро". Муниципалитеты подают заявки, в которых указывают стоимость посещения, обоснованную экономически. 
  • В 2017 году не все муниципалитеты подали такие заявки, например, в Екатеринбурге плата за детсад в 2018 году останется прежней. Сейчас стоиомость пребывания в детсаду составляет 2 980 рублей за месяц. 
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Маша Шмурыгина, 23.09.2017, 15:10
Тэги: Дети, Деньги
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Горожанин23 сентября 2017, 15:17
А зарплата когда увеличится на 50% ? Оборзели вообще не боятся.Себе поднять не забыли ,гады
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