В Свердловской области уничтожили более 100 кг санкционных яблок

С начала года в регионе ликвидировали 35 тысяч килограммов фруктов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.09.2017

В Свердловской области сотрудники Екатеринбургской таможни, регионального управления Россельхознадзора и транспортной прокуратуры во время рейдов нашли 123 килограмма яблок.

Так, в Серове изъяли 108 яблок неустановленного происхождения, а в Екатеринбурге на Шарташском рынке во время проверок нашли еще 15 килограммов яблок, происхождение которых установить не удалось. Все фрукты уничтожили, сообщили в Екатеринбургской таможне.