Десять груженых самосвалов проверили на прочность Макаровский мост в Екатеринбурге

Результаты испытания изучают московские специалисты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

В Екатеринбурге Макаровский мост проверили на прочность, пустив по нему 10 груженых самосвалов.

Строители испытали мост, отпилив часть конструкции на месте строительства будущего сооружения, сообщили в городской администрации. Это сделали для того, чтобы максимально облегчить оставшуюся часть конструкции, по которой проехали 10 груженых грузовиков.

На несущих конструкциях моста установили датчики, которые регистрировали колебания и смещения. Испытания шли весь день - до девяти часов вечера. Сначала грузовики стояли, создавая статическую нагрузку на мост, затем ездили по мосту, пока инженеры замеряли влияние динамической нагрузки.