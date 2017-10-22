Дорожники перекроют Пермский тракт на подъезде к Екатеринбургу

Движение транспорта будет остановлено дважды.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

Подъезд к Екатеринбургу со стороны Пермского тракта перекроют дважды в ночь на 25 октября, сообщает Уралуправтодор.

Дорожные рабочие установят системы автоматизированного управления дорожного движения на двух участках Пермского тракта. В связи с этим проезд транспорта по трассе будет перекрываться дважды: с 23.00 до 23.20 и с 23.30. до 23.50 на 352-м километре, перед съездом на объездную дорогу Екатеринбурга со стороны Перми. Строительно-монтажные работы будут краткосрочными.

Установка системы автоматизированного управления была запланирована на 11 октября, однако затем работы перенесли на 24-25 октября.

Уралуправтодор предоставил автомобилистам схемы возможных вариантов объезда перекрытого участка: