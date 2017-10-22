ЕГЭ без стресса: в УрФУ создали тренажер по сдаче главного школьного экзамена

Он позволит ученикам подготовиться и не бояться.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017
Старшеклассники из Екатеринбурга смогут попробовать сдать ЕГЭ через специальный тренажер. В сети появился онлайн-тест, который позволяет будущим выпускникам школ попробовать себя в роли сдающих ЕГЭ.
Инициаторами выступили организаторы проекта "Тест-драйв в Уральском федеральном".
– Сам тест составлен из возможных вопросов, которые ранее были на ЕГЭ или тех, которые можно встретить в будущем. Мы специально даем возможность ребятам не только проверить свои знания, но и получить значительные бонусы, если у них получится хорошо сдать виртуальный вступительный экзамен, – рассказывают организаторы.
- Чтобы протестировать себя, нужно подать заявку на сайте testdrive.urfu.ru.
- Лучшие будут претендовать на участие в тестировании системы высшего образования в новогодние каникулы.
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