ЕГЭ без стресса: в УрФУ создали тренажер по сдаче главного школьного экзамена

Он позволит ученикам подготовиться и не бояться. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017 Старшеклассники из Екатеринбурга смогут попробовать сдать ЕГЭ через специальный тренажер. В сети появился онлайн-тест, который позволяет будущим выпускникам школ попробовать себя в роли сдающих ЕГЭ. Инициаторами выступили организаторы проекта "Тест-драйв в Уральском федеральном". – Сам тест составлен из возможных вопросов, которые ранее были на ЕГЭ или тех, которые можно встретить в будущем. Мы специально даем возможность ребятам не только проверить свои знания, но и получить значительные бонусы, если у них получится хорошо сдать виртуальный вступительный экзамен, – рассказывают организаторы. Чтобы протестировать себя, нужно подать заявку на сайте testdrive.urfu.ru.

Лучшие будут претендовать на участие в тестировании системы высшего образования в новогодние каникулы. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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