К тестированию повременного тарифа в Екатеринбурге присоединились 13 частников: список маршрутов

Новые "Екарты" будут выдавать с 25 по 27 октября на Малышева, 44.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

С 25 октября к тестированию повременного тарифа "Екарты" в Екатеринбурге подключат часть коммерческих перевозчиков.

Как рассказала "Нашей Газете" технический директор компании "И-сеть" Наталья Тарарычкина, предложение принять участие в тестировании было направлено всем частным автобусным предприятиям.

– В новом этапе примут участие 13 частных перевозчиков с 20 маршрутами. Он будет длиться примерно месяц, до конца ноября. Тестировать будут пассажиры, у которых уже есть "Екарты" с повременным тарифом, плюс будем выдавать еще около 40 карт с 25 по 27 октября на Малышева, 44. К 1 декабря планируем подвести общие итоги тестирования повременного тарифа на трамваях, автобусах и коммерческих маршрутах. Все результаты будут переданы в комитет по транспорту, где и примут окончательные решения, когда тариф будет запущен и по какой стоимости. Метро, по предварительным данным, пока не будет участвовать в проекте, – уточнила Тарарычкина.

Использовать повременные "Екарты" с 25 октября можно будет на маршрутах из Академического, на ЖБИ, в Сосновый бор, на КОР, в Кольцово, на Химмаш и других. В тестировании примут участие 05, 012, 014, 016, 019, 021, 033, 039, 045, 056, 060, 082, 083, 12, 15, 27, 38, 42, 63, 73 маршрутки.