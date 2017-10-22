Куйвашев представит заявку Екатеринбурга на ЭКСПО в Латинской Америке

Основная цель поездки – продвижение продукции промышленных предприятий Свердловской области.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в рабочем визите делегации России в ряд государств Латинской Америки по приглашению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Члены делегации проведут переговоры с президентами Мексики, Колумбии и Парагвая, передает департамент информационной политики.
Целью рабочей поездки Куйвашева является продвижение продукции промышленных предприятий Свердловской области, а также презентация российской заявки на проведение Всемирной выставки "ЭКСПО-2025" в Екатеринбурге.
- Добавим, что конкурентами уральской столицы за ЭКСПО являются Париж, Баку и Осака.
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