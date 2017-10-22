Куйвашев представит заявку Екатеринбурга на ЭКСПО в Латинской Америке

Основная цель поездки – продвижение продукции промышленных предприятий Свердловской области. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в рабочем визите делегации России в ряд государств Латинской Америки по приглашению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Члены делегации проведут переговоры с президентами Мексики, Колумбии и Парагвая, передает департамент информационной политики. Целью рабочей поездки Куйвашева является продвижение продукции промышленных предприятий Свердловской области, а также презентация российской заявки на проведение Всемирной выставки "ЭКСПО-2025" в Екатеринбурге. Добавим, что конкурентами уральской столицы за ЭКСПО являются Париж, Баку и Осака. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 23.10.2017, 12:24

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 23.10.2017, 12:24Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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