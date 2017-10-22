Назван глава предвыборного штаба Ксении Собчак в Екатеринбурге

Сама телеведущая называет себя кандидатом "против всех". Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017 Предвыборный штаб известной телеведущей Ксении Собчак в Екатеринбурге возглавит шеф-редактор интернет-издания Znak.com Аксана Панова, пишет Ura.ru. Ее кандидатура согласована с окружением Собчак. В ближайшее время начнется набор сотрудников штаба, которые будут организовывать предвыборные мероприятия. Аналогичные штабы также появятся в Москве и Санкт-Петербурге. Сторонники Собчак, которые начали разрабатывать стратегию для своего кандидата, уже получили приглашение войти в них. Начало политической кампании Ксении Собчак вызвало настороженность в Екатеринбурге.

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