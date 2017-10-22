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Назван глава предвыборного штаба Ксении Собчак в Екатеринбурге

Назван глава предвыборного штаба Ксении Собчак в Екатеринбурге
16+
Фото: wikipedia.org
Сама телеведущая называет себя кандидатом "против всех".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

Предвыборный штаб известной телеведущей Ксении Собчак в Екатеринбурге возглавит шеф-редактор интернет-издания Znak.com Аксана Панова, пишет Ura.ru. Ее кандидатура согласована с окружением Собчак.

В ближайшее время начнется набор сотрудников штаба, которые будут организовывать предвыборные мероприятия.

Аналогичные штабы также появятся в Москве и Санкт-Петербурге. Сторонники Собчак, которые начали разрабатывать стратегию для своего кандидата, уже получили приглашение войти в них.

  • Начало политической кампании Ксении Собчак вызвало настороженность в Екатеринбурге. 
  • В Ельцин Центре отменили мастер-класс телеведущей "Тайм-менеджмент молодой мамы".

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Олег Галимов, 23.10.2017, 12:48
Тэги: Политика, Новости
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