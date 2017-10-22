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Днем температура воздуха не поднимется выше +1: прогноз погоды на неделю в Екатеринбурге

Днем температура воздуха не поднимется выше +1: прогноз погоды на неделю в Екатеринбурге
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Фото: архив НАШЕЙ
Синоптики обещают регулярные осадки и ветер до 6 метров в секунду.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

По данным Росгидрометцентра, температура воздуха все дни будет держаться на отметке +1 градус. Исключение составит суббота, когда столбик термометра поднимется до +2. 
 
В понедельник, 23 октября, ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер северный, слабый. 
 
Вторник, 24 октября. Ночью температура воздуха опустится до -4 градусов. Днем возможны небольшие осадки - дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, усилится до 6 метров в секунду.
 
Среда, 25 октября. Облачно, возможны небольшие осадки. Ветер по-прежнему северо-западный, 4 метра в секунду. 
 
В четверг, 26 октября, погода будет сухой, с периодическими прояснениями. Ветер западный, слабый. 
 
В ночь на пятницу, 27 октября, температура воздуха опустится до -5 градусов. Возможен дождь и снег, ветер юго-восточный, силой 3 метра в секунду.
 
В субботу, 28 октября, и в воскресенье, 29 октября, в Екатеринбурге ожидаются дожди и снег. Ветер западный, силой 2-3 метра в секунду.

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Маша Шмурыгина, 23.10.2017, 08:16
Тэги: Погода
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