Стало известно, как и когда снесут заброшенную телебашню в центре Екатеринбурга

Двухсотметровая высотка "свалится, как подрубленное дерево".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

УГМК определилась, как будет сносить недостроенную телебашню в Екатеринбурге. Заброшенную высотку ликвидируют с помощью технологии направленного разрушения, пишет Znak.com.

Сносить 220-метровую башню будет магнитогорское предприятие "Работы взрывные специальные", которое занималось сносом элеватора мукомольного завода в 2014 году. Со стороны снос башни будет напоминать взрыв. Бетонное основание башни будет разрушено благодаря термическому и газодинамическому воздействию.

Верхняя часть башни сложится в нижнюю, а затем упадет в сторону реки. Обрушение будет проходить в два этапа с разницей до 5 минут. Внизу для упавших элементов создадут так называемую демпферную подушку из земли.

– Объект свалится, как подрубленное дерево, – цитирует гендиректора АО "Работы взрывные специальные" Юрия Овчарова Znak.com.

Эвакуация жителей из близлежащих домов не потребуется. На работах по сносу задействуют порядка 120 человек.

Если сейчас начать подготовку к сносу телебашни, то это может произойти уже в апреле 2018 года.

Напомним, что о сносе телебашни объявил владелец УГМК Андрей Козицын.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!