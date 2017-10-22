Суд вынес приговор свердловчанам, которые под видом соцработников ограбили 89-летнюю женщину

Пара потребовала у пенсионерки сдачу с пятитысячной купюры "банка приколов".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

В Нижнем Тагиле суд вынес приговоры Яне С. и Руслану Ч., которые обвинялись в мошенничестве и грабеже с незаконными проникновением, сообщили в областной прокуратуре.

Пара разработала план ограбления 89-летней пенсионерки. Они представились пожилой женщине работниками социальной службы и сообщили, что ей положена компенсация в 800 рублей. Подсудимые продемонстрировали пенсионерке пятитысячную банкноту "банка приколов", выдав ее за настоящую купюру, и попросили сдачу.

Пожилая женщина отдала паре 4200 рублей. Кроме этого, находясь в квартире пенсионерки, Руслан Ч. прошел в другую комнату и похитил более 8 тысяч рублей, которые лежали на столе, и сотовый телефон.