Свердловчанка Ксения Перова завоевала золото на чемпионате мира по стрельбе из лука в Мехико

Эта победа стала исторической для российской сборной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

Уроженка Свердловской области Ксения Перова стала чемпионом мира по стрельбе из классического лука. Победа Ксении стала исторической – это первая золотоая медаль российской сборной в дисциплине классического лука у женщин.

В финальном матче Ксения встретилась с двукратной олимпийской чемпионкой, представительницей Республики Корея Чан Хе-Джин. Свердловчанка повела в счете с первого сета, однако во втором Хе-Джин сравняла счет.

– В третьем сете опытная россиянка снова обошла соперницу на одно очко решающей стрелой поразив желтый круг. В четвертом сете перед Ксенией появилась первая возможность взойти на вершину мирового пьедестала, но вместо нужной десятки, ветер снес стрелу в "6" – счет 4:4. Пятый сет решил исход борьбы давних соперниц – 6:4 в пользу Ксении Перовой. Третье место заняла представительница Тайвана Тан Я-Тинг, – рассказали в Российской федерации стрельбы из лука.

Фото: Международная федерация стрельбы из лука

В современной российской истории золотая медаль Ксении стала первой медалью высшей пробы нашей сборной в дисциплине классического лука у женщин. Предыдущее "золото" советская сборная взяла в 1985 году в Сеуле.