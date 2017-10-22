Наверх
«Хочу поразить всех!»: участница «Мисс Офис» из Екатеринбурга рассказала, как готовится к финалу конкурса
13:00, сегодня
Скончался один из основателей группы AC/DC Джордж Янг
13:19, сегодня
В Минтруда прокомментировали слухи о повышении трудового стажа
13:10, сегодня
Назван глава предвыборного штаба Ксении Собчак в Екатеринбурге
12:48, сегодня
ВТБ поддерживает инвестиционный проект "Сила картона" в Перми
Свердловчанка Ксения Перова завоевала золото на чемпионате мира по стрельбе из лука в Мехико
12:35, сегодня
Куйвашев представит заявку Екатеринбурга на ЭКСПО в Латинской Америке
12:24, сегодня
Дорожники перекроют Пермский тракт на подъезде к Екатеринбургу
12:01, сегодня
ВТБ снизил минимальную ставку по кредиту наличными на 2 п.п.
Стало известно, как и когда снесут заброшенную телебашню в центре Екатеринбурга
11:59, сегодня
В Нижнем Тагиле пенсионерка отсудила у коммунальщиков 125 тысяч за обвалившийся потолок
11:37, сегодня
В Екатеринбурге 77-летняя женщина погибла под колесами Volkswagen
10:49, сегодня
Сергей Кульпин, ВТБ: 2017 год станет рекордным по спросу на ипотеку
В Свердловской области во время пожара погибли три человека
10:15, сегодня
Как оплатить задолженность за капремонт по судебному приказу
09:53, сегодня
Суд вынес приговор свердловчанам, которые под видом соцработников ограбили 89-летнюю женщину
09:15, сегодня
Аналитик ВТБ24 Олег Душин: Вера в глобальный рост стимулирует вложения в акции
В Нижнем Тагиле подросток на иномарке сбил семью с ребенком
08:58, сегодня
Российские власти хотят повысить минимальный трудовой стаж
08:50, сегодня1
В Свердловской области водитель без прав сбил 25-летнего велосипедиста и сбежал
08:32, сегодня
Группа ВТБ присоединилась к программе лояльности платежной системы "Мир"
Днем температура воздуха не поднимется выше +1: прогноз погоды на неделю в Екатеринбурге
08:16, сегодня
Из-за снегопадов свердловское МЧС выпустило для водителей памятку по зимним поездкам
18:26, 22.10.2017
ФК "Урал" поднялся в зону еврокубков после уверенной победы над "Ахматом"
17:59, 22.10.2017
ВТБ Лизинг запускает специальную акцию на лизинг автомобилей Volkswagen
В МЧС рассказали, из-за чего сегодня возле "Сима-Ленда" работали пожарные
17:28, 22.10.2017
Два уральца завоевали медали на чемпионате мира по профмастерству в Абу-Даби
16:46, 22.10.2017
Полуфинал Всемирной боксерской суперсерии планируют провести в Екатеринбурге
15:25, 22.10.2017
ВТБ поддержал проект ГК "РУСКОМ" в Тюмени
Инспектор ДПС вытащил четырех детей из горящего дома на Урале
14:31, 22.10.2017
Ночью на Уралмаше сгорели два садовых дома
13:09, 22.10.2017
На горе в Североуральске построят центр спортивной подготовки и туризма
12:38, 22.10.2017
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Выход данных по инфляции в США как фактор риска
За ночь ГИБДД поймала в Екатеринбурге девять пьяных водителей
11:40, 22.10.20171
Оскорбил судью: защитника "Автомобилиста" Никиту Трямкина оставили без хоккея и оштрафовали
11:01, 22.10.2017
"Готовим сноуборд": жители Екатеринбурга радуются первому снегу в социальных сетях
10:28, 22.10.20172
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Внимание на Магнит
Рособрнадзор запретил екатеринбургскому вузу набирать абитуриентов
18:16, 21.10.2017
В Свердловской области школьник получил удар током на железнодорожных путях и попал под поезд
17:40, 21.10.2017
В Екатеринбурге почти четыре десятка домов остались без горячей воды
17:15, 21.10.2017
ВТБ снизил ставки по кредитам для клиентов малого бизнеса
В Екатеринбурге учеников элитной гимназии кормили едой с плесенью
16:25, 21.10.20171
Самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
15:54, 21.10.2017
Неизвестный сообщил о бомбе в администрации Екатеринбурга
15:17, 21.10.2017
В Екатеринбурге пропала 14-летняя школьница
13:35, 21.10.2017
В Свердловской области на заснеженной трассе столкнулись две фуры
12:58, 21.10.2017
В Екатеринбурге автохам избил беременную женщину
12:15, 21.10.2017
Обвиняемого в убийстве 14-летней школьницы екатеринбуржца подозревают еще в двух изнасилованиях
11:29, 21.10.2017
В Свердловской области водитель насмерть сбил мужчину на трассе и сбежал
10:49, 21.10.20171
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
10:25, 21.10.2017
В пяти уральских деревнях ввели режим ЧС из-за туберкулеза
20:39, 20.10.20171
"Работаем ради безопасности или ТЦ?": начальник областной ГИБДД раскритиковал пешеходные переходы в центре Екатеринбурга
20:00, 20.10.20173
В Екатеринбурге впервые сменили паспортный пол трансгендеру без операции
19:42, 20.10.20175
Футболистов "Урала" выведут на поле воспитанники интерната для детей с ДЦП
19:36, 20.10.20171
Все выделенные полосы для общественного транспорта в Екатеринбурге заработают к чемпионату мира – 2018
19:25, 20.10.20173
Дорогу на Серебрянку, на которую уральцы жаловались Путину, закончили ремонтировать
19:19, 20.10.2017
Модель из Екатеринбурга Полина Попова уехала представлять Россию на "Мисс мира"
18:36, 20.10.2017
Прокуратура Екатеринбурга подаст на мэрию в суд за обесточивание дворов
18:12, 20.10.20173
Останется только один: в центре Екатеринбурга закрывается "Огонь.Бургер.Бар"
17:36, 20.10.20171
Министр культуры Мединский все же останется доктором наук
17:29, 20.10.2017
Из-за наезда на ребенка в Екатеринбурге ГИБДД начнет штрафовать велосипедистов за езду по тротуару
16:55, 20.10.20171

Свердловчанка Ксения Перова завоевала золото на чемпионате мира по стрельбе из лука в Мехико

Свердловчанка Ксения Перова завоевала золото на чемпионате мира по стрельбе из лука в Мехико
16+
Фото: Российская федерация стрельбы из лука
Эта победа стала исторической для российской сборной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

Уроженка Свердловской области Ксения Перова стала чемпионом мира по стрельбе из классического лука. Победа Ксении стала исторической – это первая золотоая медаль российской сборной в дисциплине классического лука у женщин. 
 
В финальном матче Ксения встретилась с двукратной олимпийской чемпионкой, представительницей Республики Корея Чан Хе-Джин. Свердловчанка повела в счете с первого сета, однако во втором Хе-Джин сравняла счет. 

– В третьем сете опытная россиянка снова обошла соперницу на одно очко решающей стрелой поразив желтый круг. В четвертом сете перед Ксенией появилась первая возможность взойти на вершину мирового пьедестала, но вместо нужной десятки, ветер снес стрелу в "6" – счет 4:4. Пятый сет решил исход борьбы давних соперниц – 6:4 в пользу Ксении Перовой. Третье место заняла представительница Тайвана Тан Я-Тинг, – рассказали в Российской федерации стрельбы из лука.

Фото: Международная федерация стрельбы из лука
 
В современной российской истории золотая медаль Ксении стала первой медалью высшей пробы нашей сборной в дисциплине классического лука у женщин. Предыдущее "золото" советская сборная взяла в 1985 году в Сеуле. 
  • Ксения Перова завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро в команде, в 2015-м стала чемпионкой мира в команде. Тренируется в свердловском городе Лесном у Станислава Попова.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 23.10.2017, 12:35
Тэги: Фото, Спорт
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Катастрофа Растения Новости дня Слухи В Екатеринбурге -40 градусов Голодовка в колонии Футбол Самолет Минобороны упал в Якутии Крушение самолета под Ростовом Погода Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Биатлон ИГИЛ Секс Коллекторы ГИБДД Бэби-боксы Строительство Дети СМИ Грипп в Екатеринбурге Пожар Дорожные воины Деньги Доска позора В Египте разбился самолет с российскими туристами ВУЗ Высокие технологии Убийство в Рахмангулово ЧМ-2018 Красота Взятки Происшествия Транспортная реформа Истории 9 мая Баскетбол Конкурсы Ту 154 Военный репортаж Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Приостановка полетов в Египет Мужчины Недвижимость Медицина Студенты Женщины Недвижимость Свердловской области 9 мая Образование Мультимедиа Новости России Экономия Экономика Животные Отношения Фото Жизнь в городе Криминал Розыск Производство Расписание Школа Убийство Ирины Вахрушевой Дом-2 Афиша Мотоциклы Видео Отключение света Уралмаш, Эльмаш Пусть говорят Приговор Лошагину Путин Политика Новый год ЗАГС Бизнес Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Самолет Эксклюзив Расстрел на Депутатской Грипп Семья Развлечения Финансы История Екатеринбурга Скандал с Новиковым Общественный транспорт Психология Транспорт Мировые новости Расстрел Гололед Война ритуальных агентств Дороги Шоу-бизнес Сибирская язва Опрос Лайфхак Отдых Знаменитости Авто История успеха Личное Интервью ЖКХ Скорая помощь Рейтинг Корь Религия Горячее МЧС Храм святой Екатерины Спорт Парковки Мистика Ловец покемонов Взрыв Ошибки врачей Искусство Хэллоуин-2015 Екатеринбуржцы в разных странах Обрушение крыши на Калинина Туризм Еда Снос монастыря на Качканаре Смерть Мода Горящие авто Музыка Репортаж Рецензия Позитив Новости Скандалы Выставки Интернет Волейбол Культура Ельцин-центр ЖКХ Свердловской области Статистика Тест Хоккей Здоровье Суд Дело Пьянкова Необычное ДТП Кризис и санкции Кто заработал

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru