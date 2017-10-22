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«Теперь вводу в эксплуатацию ничто не помешает»: в Екатеринбурге сняли арест с земель Новикова в поселке «Бухта Квинс»

"Теперь вводу в эксплуатацию ничто не помешает": в Екатеринбурге сняли арест с земель Новикова в поселке "Бухта Квинс"
16+
Фото: архив НАШЕЙ
О новости музыкант сообщил у себя в соцсетях.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

Ленинский райсуд Екатеринбурга сегодня, 23 октября, снял наложенный следствием арест на земельный участок барда Александра Новикова в поселке "Бухта Квинс" на берегу Шарташа. Об этом исполнитель сообщил на своей страничке в Facebook.

– Сегодня, 23 октября, суд Ленинского района города Екатеринбурга снял арест с моего земельного участка под уже построенными домами ПЖСК "Бухта Квинс", наложенный следствием почти два года назад, признав его незаконным. Как это не дико выглядит, но именно следственная группа и ее непосредственное начальство более всех препятствовало снятию ареста, а следовательно, передаче квартир их законным владельцам. Суд Ленинского района совершенно справедливо и по закону поставил точку. Теперь вводу домов в эксплуатацию ничто не должно препятствовать,— написал в Facebook Новиков.

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Евгений Стоянов, 23.10.2017, 20:19
Тэги: Суд, Скандалы, Строительство
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