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В Екатеринбург с рабочим визитом приедут Греф, Голодец и министр образования Васильева

В Екатеринбург с рабочим визитом приедут Греф, Голодец и министр образования Васильева
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Фото: kremlin.ru
Они примут участие в заседании Международного совета по повышению конкурентоспособности российских вузов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

В эту пятницу в Екатеринбург с рабочим визитом приедут вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр образования и науки РФ Ольга Васильева и глава Сбербанка Герман Греф.

По сообщению Znak.com, они примут участие в заседании Международного совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ.

Мероприятие будет проходит с 27 по 28 октября в Доме Севастьянова. В заседании также примет участие и губернатор Евгений Куйвашев, который уже вернется из поездки по Латинской Америки.

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Олег Галимов, 23.10.2017, 19:50
Тэги: Новости
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