В Екатеринбурге напротив «Гринвича» появились граффити для слепых

Произведение уличного искусства выполнили в виде шрифта Брайля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

В Екатеринбурге на задней стене детской филармонии появились граффити для слепых, которые назвали галереей Брайль-арта.

фото: группа "ВКонтакте" "Стенограффия"

Каждый из объектов галереи рассказывает истории известных незрячих людей, сумевших добиться успехов в жизни несмотря на свой недуг.

фото: группа "ВКонтакте" "Стенограффия"

– Многие незрячие совершенно не адаптированы в социуме. Дискомфортные условия для передвижений по городу, отсутствие внимания со стороны окружающих — одни из многих причин, по которым у незрячего человека отсутствует желание занимать активную позицию в обществе и более решительно проявлять себя.

Мы очень надеемся, что эта история сможет вдохновить слабовидящих сделать шаг навстречу обществу. Потому что искусство должно вдохновлять, – рассказали организаторы фестиваля "Стенограффия".