В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве жительницы ХМАО, пропавшей этим летом

Мужчина помог своей знакомой продать квартиру, а затем сбежал с деньгами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

В Екатеринбурге задеражали мужчину, подозреваемого в убийстве своей знакомой, которой он помогал продать квартиру.

О пропаже жительницы ХМАО 30 августа этого года сообщила ее подруга. Она рассказала полицейским, что ее знакомая уехала в Екатеринбург и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Правоохранительные органы начали розыск женщины, но найти ее быстро не удалось.

21 октября в Екатеринбурге силовики вышли на след подозреваемого в убийстве женщины – ранее судимого за разбой и грабеж 43-летнего уроженца ХМАО.

Мужчина признался в преступлении под тяжестью собранных сыщиками доказательств. Он рассказал, что был знаком с женщиной с 2015 года, оба – уроженцы города Советский Ханты-Манскийского автономного округа. Мужчина предложил знакомой помочь продать квартиру, попросив за услугу небольшой процент. В итоге он продал жилье, но полученные деньги бывшей хозяйке недвижимости не отдал.

– 24 августа гражданка приехала в Екатеринбург, где в этот момент проживал мужчина, чтобы заставить его вернуть деньги. Они условились встретиться вечером в центре города возле одного из кинотеатров на улице Дзержинского. Встреча двух знакомых сразу не задалась, между ними вспыхнул конфликт. В результате разозлившийся мужчина задушил женщину. После он поспешил спрятать тело – на своем автомобиле вывез труп на Серовский тракт, где накрыл ветками и листвой на территории лесополосы в двухстах километрах от Екатеринбурга, – рассказали в городском управлении МВД.

Фото: областное управление Следственного комитета

– Поздним вечером 24 августа 2017 года, находясь в сквере по улице Пролетарская в Екатеринбурге, обвиняемый вступил в конфликт с ранее знакомой ему 42-летней жительницей города Советский ХМАО-Югры. Поводом для конфликта послужил крупный денежный долг, имевшийся у обвиняемого перед указанной женщиной. В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшей удар рукой по голове, а затем задушил женщину, – уточнили в областном управлении Следственного комитета.