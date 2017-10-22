В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве жительницы ХМАО, пропавшей этим летом

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017
– 24 августа гражданка приехала в Екатеринбург, где в этот момент проживал мужчина, чтобы заставить его вернуть деньги. Они условились встретиться вечером в центре города возле одного из кинотеатров на улице Дзержинского. Встреча двух знакомых сразу не задалась, между ними вспыхнул конфликт. В результате разозлившийся мужчина задушил женщину. После он поспешил спрятать тело – на своем автомобиле вывез труп на Серовский тракт, где накрыл ветками и листвой на территории лесополосы в двухстах километрах от Екатеринбурга, – рассказали в городском управлении МВД.
Фото: областное управление Следственного комитета
– Поздним вечером 24 августа 2017 года, находясь в сквере по улице Пролетарская в Екатеринбурге, обвиняемый вступил в конфликт с ранее знакомой ему 42-летней жительницей города Советский ХМАО-Югры. Поводом для конфликта послужил крупный денежный долг, имевшийся у обвиняемого перед указанной женщиной. В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшей удар рукой по голове, а затем задушил женщину, – уточнили в областном управлении Следственного комитета.
- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. До решения суда мужчина будет находиться под стражей.