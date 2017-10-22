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В прокуратуре Свердловской области пообещали помочь обманутым дольщикам

В прокуратуре Свердловской области пообещали помочь обманутым дольщикам
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Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Рабочая группа отметила, что обстановка в сфере защиты интересов пострадавших от нерадивых застройщиков остается сложной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

Сегодня, 23 октября, в Екатеринбурге состоялось совещание рабочей группы по вопросам защиты прав обманутых дольщиков.

Оно прошло под председательством прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова. На заседании присутствовали первый замгубернатора Свердловской области Владимир Тунгусов, министр строительства Михаил Волков,  а также дольщики, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков.

– В органы прокуратуры продолжают поступать обращения граждан, в которых обжалуются не только действия застройщиков, но и недостаточность мер, принимаемых уполномоченными должностными лицами властных структур, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Участники заседания отметили, что обстановка в сфере защиты прав участников долевого строительства в области остается сложной.

В прокуратуре пообещали принять конкретные меры, которые усилят ответственность должностных лиц в этом вопросе.

 

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Евгений Стоянов, 23.10.2017, 18:44
Тэги: Суд, Строительство
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