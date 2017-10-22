Прокуратура начала проверку из-за отравления детей в Ревде

Четверо несовершеннолетних попали в больницу с признаками кишечной инфекции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

В Ревде четверо детей госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дети приехали в Ревду из Магнитогорска на соревнования по футболу. 22 октября четверо детей почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу с признаками пищевого отравления. После оказания помощи врачи отправили их домой, угрозы жизни детям нет.

Причины заболевания будут установлены после получения результатов анализов. Прокуратура начала проверку организации питания в гостинице "Уральская", где проживали дети.