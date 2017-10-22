В Свердловской области собрали 807 тысяч тонн зерна

При этом уборка урожая в этом году была осложнена из-за погоды.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.10.2017

В Свердловской области завершили сбор урожая. По всем культурам объемы превысили показатели 2016 года, сообщает департамент информационной политики.

– Сезон полевых работ в Свердловской области был несколько осложнен погодными условиями. Из-за затяжной весны аграрии чуть позже вышли в поля, летом и осенью полноценной уборке мешали дожди. Но в итоге удалось вовремя и в полном объеме убрать весь урожай, – заявил министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

Валовый сбор зерна составил 807 тысяч тонн, в 2016 году – 627 тысяч тонн. В этом году картофеля собрали 232 тысячи тонн, в 2016 году – 189 тысяч. Капусты, моркови и свеклы заготовили 404 тысячи тонны, при 353 тысячах в 2016 году.

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