Просветим всех! Аэропорт «Кольцово» закупит рентген-оборудование на 200 млн рублей

Спецоборудование появится со следующего года.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016
Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге назначил аукцион на закупку досмотрового рентген-телевизионного оборудования, которое должно быть поставлено не позднее конца мая 2017 года.
Начальная цена договора составила 218 миллионов рублей. По условиям контракта, в аэропорту появятся четыре проекционные рентген-телевизионные системы для досмотра ручной клади и багажа, восемь стационарных многозонных металл-детекторов, а также несколько систем с автоматическим обнаружением взрывчатых веществ.
Смыслом такой закупки стала подготовка к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
— Все поставленное оборудование должно быть новым, не ранее 2016 года выпуска, не бывшим в эксплуатации. Режим работы — круглосуточный, — уточняется в материалах договора.
- Напомним, что четыре матча ЧМ-2018 пройдут в Екатеринбурге на Центральном стадионе.