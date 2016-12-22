Кризис отступает? Более 1 000 рейсов из Кольцово доставят жителей Екатеринбурга на новогодний отдых

В прошлом году туристов было на 20 процентов меньше.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016

В этом году аэропорт Кольцово отправит в новогодние праздники более 1 000 рейсов. Это на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом в четверг, 22 декабря, рассказал исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По его словам, только 30 декабря из Кольцово отправят 140 рейсов. Для сравнения: в прошлом году за все новогодние праздники было всего 800 вылетов.