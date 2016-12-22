Бригадам рабочих мешают восстановить электроснабжение в поселке Шабровский под Екатеринбургом

Без света остались дома, школа и детский сад.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016
Бригады рабочих ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» готовы к восстановлению линии электропередачи, из-за повреждения которой сегодня, 23 декабря, жители поселка Шабры остались из света. Однако собственник ЛЭП не дает на это разрешение, сообщили в пресс-службе АО «ЕЭСК».
Такое решение приняли на обсуждении аварии на ЛЭП, в котором участвовали руководители администрации Чкаловского района Екатеринбурга, энергетиков и представителей Шабровского комбината.
- Авария на ЛЭП произошла в ночь на пятницу, 23 декабря. В результате поселок оказался обесточен. Без света остались, в том числе, детский сад и школа.
- Поврежденная ЛЭП находится на балансе и обслуживается юридическими лицами, которым принадлежит Шабровский тальковый комбинат.