Бригадам рабочих мешают восстановить электроснабжение в поселке Шабровский под Екатеринбургом

Без света остались дома, школа и детский сад.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016

Бригады рабочих ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» готовы к восстановлению линии электропередачи, из-за повреждения которой сегодня, 23 декабря, жители поселка Шабры остались из света. Однако собственник ЛЭП не дает на это разрешение, сообщили в пресс-службе АО «ЕЭСК».

Такое решение приняли на обсуждении аварии на ЛЭП, в котором участвовали руководители администрации Чкаловского района Екатеринбурга, энергетиков и представителей Шабровского комбината.