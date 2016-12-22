Декабрь 2016 года стал самым холодным в Свердловской области за 14 лет

Температура воздуха в период действия штормового предупреждения в регионе опускалась до минус 44 градусов по ночам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016

Декабрь 2016 года стал самым холодным за последние 14 лет в Свердловской области, сообщили в Уральском гидрометцентре сегодня, 23 декабря.

Аномальные холода, которые принес в Свердловскую область декабрь, едва не обновили рекорд 14-летней давности – среднесуточная температура воздуха опускалась ниже нормы на 10-16 градусов. Такие холодные декабри случаются на Урале раз в 15 лет, последний такой декабрь был в 2002 году.

Средняя температура за период действия штормового предупреждения с 17 по 23 декабря составила минус 25-31 градус, на севере региона – до минус 34 градусов днем, по ночам – до минус 40-44 градусов. В Екатеринбурге самая низкая температура зафиксирована ночью 20, 21 и 23 декабря – минус 33 градуса, на окраинах города – минус 37 градусов.

Правда, 14 лет назад декабрь выдался еще более холодным – температура пять раз опускалась ниже минус 30 градусов, а не трижды, как в декабре 2016 года.

Долгожданное потепление наступит в Екатеринбурге уже вечером в пятницу, 23 декабря. В субботу и воскресенье ожидается потепление до минус 6 градусов.

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