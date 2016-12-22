Это уже памятник: покупатель телебашни в Екатеринбурге рассказал о судьбе долгостроя

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016
Руководитель НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев рассказал о том, что застройщик сделает с недостроенной телебашней в Екатеринбурге, сообщает 23 декабря 2016 года корреспондент «Нашей Газеты».
«Башня мне не нужна»
Напомним, 13 декабря 2016 года министр по управлению госимуществом Свердловской области Сергей Зырянов рассказал о готовящейся продаже участка земли, где стоит недостроенная телебашня.
Основным покупателем объекта является «Атомстройкомплекс». По словам Зырянова, застройщик получит право снести башню или провести ее реконструкцию.
— Скажу честно, мне не нужна телебашня, — рассказывает Валерий Ананьев. — Просто нас пригласил председатель правительства Денис Паслер, сказав, что она башня стоит и надо что-то с ней делать. Тратить деньги на ее сохранение накладно.
По его словам, компания подготовила концепцию, которая предусматривает застройку 4 гектаров земли. Планируется возвести более 120 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Одновременно с этим, отмечает Ананьев, необходимо реконструировать две дороги, несколько мостов, а также привести в порядок набережную и памятники, которые находятся на улице Декабристов.
Башня может стать чем угодно
Также концепция «Атомстройкомплекса» предполагает консервацию башню. В дальнейшем долгострой планируется использовать в качестве определенного символа.
— Общественность говорит, что уже привыкла к башне. Это уже памятник. Возможно, ее лучше оставить как символ для остальных поколений. Ведь есть уже примеры, когда башню использовали не по назначению, где она служит таким элементом притяжения — это и Дюссельдорф, и Монреаль. Они не используются по прямому назначению, но вокруг современный район для современных людей, пользующийся спросом, — сказал руководитель компании.
Ананьев отметил, что «Атомстройкомплекс» не подсчитывал, сколько потребуется средств для реализации проекта обустройства башни и прилегающей к ней территории.
- В 2013 году телебашня была приобретена в собственность МУГИСО. В этом же году был проведен конкурс по разработке концепции недостроенного здания. Но в итоге его реализация была отложена из-за отсутствия средств.
- В марте 2016 года телебашню планировали законсервировать и был проведен аукцион на проектирование первого этапа реконструкции – консервации телебашни.
- Однако вновь из-за отсутствия финансирования объект в итоге решили передать в государственную казну Свердловской области для дальнейшей приватизации. Недостроенную телебашню власти Свердловской области планируют продать в 2017 году.