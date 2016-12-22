Екатеринбуржец Тимофей Радя попал в двадцатку самых влиятельных художников России

Уличный художник разместился на 13-й строчке списка.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016
Уличный художник Тимофей Радя попал в рейтинг самых влиятельных российских художников, составленный журналом «Артгид».
По мнению экспертов, Тимофей Радя стал известен тем, что осенью 2016 года создал инсталляцию «Они ярче нас» рядом с обсерваторией на Кавказе. Работа была сделана специально для выставки проект для выставки The Observatory в Карачаево-Черкессии. Кроме этого, эксперты отметили такие работы Ради, как «Пустые разговоры» и «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков» в Санкт-Петербурге.
В рейтинге екатеринбургский уличный художник занял 13-ю строчку, при этом в прошлом году Тимофей в топ не попадал.
- Рейтинг самых влиятельный в современном искусстве персон «Артгид» составляет четвертый год подряд, всего в списке 20 человек.
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