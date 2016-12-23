Ловца покемонов Соколовского поставили на учет как склонного к суициду и экстремизму

Блогера поставили на профилактический учет после того, как была вскрыта его личная переписка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016

Сотрудники СИЗО поставили на профилактический учет блогера Руслана Соколовского, обвиняемого в оскорблении чувств верующих и экстремизме за игру в Pokemon Go в Храме-на-Крови, сообщает Znak.com сегодня, 23 декабря.

Соколовского поставили на учет дважды – как склонного к суициду после его слов о том, что он предпочтет покинуть СИЗО в мешке для трупов, чем отказаться от своих взглядов, и как склонного к экстремизму после раскрытия его переписки с другом.

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Сергея Зыкова, была вскрыта личная переписка Руслана с близким ему человеком, в которой блогер сообщал о своих идеях.

Адвокат ловца покемонов Алексей Бушмаков рассматривает возможность обжалования постановки на учет своего подопечного. По словам адвоката, администрация СИЗО оказывает давление на Руслана: настраивает сокамерников против него из-за постоянных посещений блогера членами ОНК.

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