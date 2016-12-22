Свердловские полицейские отправили на Северный Кавказ Мону Лизу

Сотрудники свердловского гарнизона полиции проведут вдали от дома следующие полгода.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016
Накануне вечером в очередную шестимесячную служебную командировку на Северный Кавказ отправились более ста уральских силовиков, которые будут оказывать практическую помощь местным органам внутренних дел в подержании правопорядка и раскрытии преступлений.
Искать преступников по следу будет «Мона Лиза»
Как рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, вместе с ними нести службу отправился кинолог из ОВД Серова старший сержант полиции Сергей Устинов и его служебно-розыскная овчарка Мона Лиза, обученная поиску злоумышленников по следу.
По поручению главы регионального полицейского ведомства Михаила Бородина в Екатеринбурге перед отправлением в командировку состоялось построение и инструктаж личного состава.
В дальний путь готовы
Руководитель отдела профессиональной подготовки полковник Владимир Лемещук, он же командир эшелона, доложил начальнику Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майору внутренней службы Виктору Бердникову, о том, что стражи порядка готовы к отправке в длительную командировку.
— Желаю вернуться в том же составе и с выполненными в полном объеме поставленными задачами. Это ваша главная обязанность, — отметил генерал Бердников.
Сообщается, что все полицейские, находившиеся в строю, причин, по которым они не могут отправиться в командировку, не имели.
— Накануне отъезда сотрудники полиции прошли обязательную специальную подготовку по действиям в чрезвычайных условиях и обстоятельствах, а тыловые подразделения обеспечили их всем необходимым, — рассказал полковник Горелых, также приезжавший проводить своих земляков в дальний путь.
Благословение на достойную службу
Перед отбытием отряда силовиков духовный наставник ГУ МВД области отец Владимир благословил их и пожелал достойной службы, а также окропил святой водой.
- Известно, что через несколько дней на Средний Урал вернутся полицейские из полугодовой командировки.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!