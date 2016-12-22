«Нынче я пирую – отзвенел звонок?» В Екатеринбурге избирают меру пресечения для уральского барда Александра Новикова

Онлайн-трансляция «Нашей Газеты».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга сегодня, 23 декабря, избирают меру пресечения для уральского музыканта Александра Новикова. Ему вменяют уголовную статью за мошенничество. Трансляция НАШЕЙ из зала суда.

Напомним, «Наша Газета» писала ранее, что вчера известный екатеринбургский исполнитель песен в стиле «шансон» был приглашен на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области по уголовному делу о мошенничестве, связанному с махинациями в отношении обманутых дольщиков коттеджного поселка «Бухта «Квинс» – проекта Александра Новикова.

Также вчера ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

В Екатеринбурге уже задержали бизнес-партнера Александра Новикова – Михаила Шилиманова. Какое решение примет сегодня Верх-Исетский районный суд, «Наша Газета» рассказывает в онлайн-трансляции.