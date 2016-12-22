Синоптики рассказали, какой будет новогодняя ночь в Екатеринбурге

Погода позволит нам вдоволь нагуляться и не продрогнуть.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016

По данным уральского гидрометцентра, 31 декабря 2016 года в Екатеринбурге будет теплее, чем во всем регионе.

Днем нас ожидает от минус 7 до минус 9 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки от минус 13 до минус 15 градусов.

Средняя температура в Екатеринбурге в предпраздничные дни с 28 по 31 декабря составит минус 10 – 15 градусов днем, минус 16 – 21 градус ночью. В эти дни будет идти снег.

1 января чуть похолодает. Днем ожидается до минус 14 градусов.