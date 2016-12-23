Появилось видео получения взятки и задержания директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016
Появилось видео задержания директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина. Материал предоставила УФСБ по Свердловской области сегодня, 23 декабря.
Сотрудник свердловского правительства Игорь Разунин
Областной Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудника свердловского правительства Игоря Разунина, который подозревается в получении взятки.
По данным следствия, глава департамента рекламы свердловского Министерства госимущества Игорь Разунин получил крупную взятку от предпринимателя, который размещает наружную рекламу в Екатеринбурге. Сумма взятки не сообщается.
Купюры по пять тысяч рублей
На видео зафиксировано, как сотрудники ФСБ осуществляют задержание и купюры по пять тысяч рублей.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки, дача взятки».
- Решается вопрос о помещении Разунина в СИЗО.
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