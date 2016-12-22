Морозы отступят в выходные: долгожданное потепление идет в Екатеринбург

В воскресенье температура воздуха поднимется до минус 6 градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016

Аномальные морозы перестанут терзать Екатеринбург уже вечером в пятницу, 23 декабря, когда температура опустится до вполне комфортных минус 13-14 градусов.

в субботу, 24 декабря, ожидается минус 12 градусов. В течение дня температура будет подниматься и к вечеру уже составит минус 8 градусов. Днем начнется Утром, ожидается минус 12 градусов. В течение дня температура будет подниматься и к вечеру уже составит минус 8 градусов. Днем начнется снегопад , который будет идти до самого утра воскресенья. Ветер 4-5 метров в секунду, юго-западный.

В воскресенье, 25 декабря, будет еще теплее: утром и вечером - минус 8 градусов, днем - минус 6. Снегопад, который начнется еще в субботу, будет идти до середины воскресенья, затем осадки временно прекратятся и возобновятся около 23 часов. Ветер чуть стихнет и по-прежнему будет юго-западным.

По прогнозу синоптиков, аномальные холода не вернутся в Екатеринбург до конца 2016 года. Сегодня, 23 декабря, заканчивается действие штормового предупреждения, объявленного в Свердловской области в связи с серьезным похолоданием – в некоторых районах региона температура воздуха опускалась до минус 40 градусов.

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