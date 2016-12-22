Против свердловчанки, отравившей своих детей крысиным ядом, возбудили уголовное дело

Женщину обвиняют в убийстве двух малолетних.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016

В Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении жительницы Асбестовского района, которая убила своих детей, отравив их крысиным ядом , сообщили в областном управлении Следственного комитета сегодня, 23 декабря.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух малолетних». По версии следствия, с августа 2005 года по апрель 2006-го женщина целенаправленно давала своему сыну 2005 года рождения неизвестный препарат антикоагулянтного действия. В результете ребенок скончался от интоксикации. Кроме этого, с ноября 2012 года по апрель 2015-го мать сделала то же самое со своим сыном 2012 года рождения, который также погиб от отравления препаратом.

Следствие назначило медицинскую экспертизу для установления ущерба, который был нанесен обвиняемой третьему сыну, вовремя спасенному врачами. Кроме этого, была проведена психиатрическая экспертиза, которая показала, что женщина является вменяемой.

Елену Кордюкову задержали в декабре 2015 года после того, как в полицию обратились врачи, обнаружившие в анализах восьмилетнего сына женщины варфарин – компонент крысиного яда и лекарства-антикоагулянта. Тогда же мать призналась, что таким образом хотела убить своего ребенка, которого, к счастью, удалось спасти – в январе мальчика выписали и отправили на амбулаторное лечение.

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