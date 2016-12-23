Пять человек пострадали в ДТП у Новосвердловской ТЭЦ

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016
Сегодня у Новосвердловской ТЭЦ произошло ДТП, в котором пострадали 5 человек, пишет портал Е1.ru cо ссылкой на ГИБДД.
Столнулись Honda Jazz и фургон
- Водитель Honda Jazz двигалась со стороны ТЭЦ в сторону ЕКАД. Не справилась с управлением, допустила выезд на встречную полосу и допустила столкновение с автомашиной Peugeot Boxer, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.
Пассажир в коме
64-летний водитель Honda Jazz с сотрясением головного мозга и другими травмами доставлена в больницу. 60-летняя пассажирка впала в кому. Осколками порезало лицо 53-летнему водителю Peugeot. Пассажир, 75-летний мужчина, получил рваную рану брови и носа. Пассажирка, 53-летняя женщина, получила рваную рану левой руки.
- На месте работают сотрудники ГИБДД.
- Подробности дорожного ЧП выясняются.
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