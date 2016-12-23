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Пять самых крутых работ Тимофея Ради, который вошел в топ-20 самых влиятельных художников России

Пять самых крутых работ Тимофея Ради, который вошел в топ-20 самых влиятельных художников России
16+
Фото: vk.com/vizer
Екатеринбуржцы знают работы Ради по абажурам у Театра оперы и балета.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016

Уличный художник Тимофей Радя попал в рейтинг самых влиятельных российских художников, составленный журналом «Артгид». Рейтинг составляется четвертый год подряд, всего в списке 20 человек. В топе наш уличный художник занял 13-ю строчку, а в прошлом году Тимофей в топ не попадал. 

По мнению экспертов, Тимофей Радя стал известен тем, что осенью 2016 года создал инсталляцию «Они ярче нас» рядом с обсерваторией на Кавказе.

Работа была сделана специально для выставки проект для выставки The Observatory в Карачаево-Черкессии. 

Фигура «Стабильность» из полицейских щитов. 

Самая знаменитая и любимая многими екатеринбуржцами надпись на доме у «Гринвича».

Эксперты отметили такие работы Ради, как «Пустые разговоры» и «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков» в Санкт-Петербурге.

Вот так выглядит инсталляция после вмешательства Ради. 

Для фестиваля света «Не темно» Радя надел на фонари абажуры.

Его называют «екатеринбургским Бэнкси» за работы, в которым читается социальный подтекст и острая политическая критика.

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 23.12.2016, 21:05
Тэги: Знаменитости, Афиша, Фото
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