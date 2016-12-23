Пять самых крутых работ Тимофея Ради, который вошел в топ-20 самых влиятельных художников России

Екатеринбуржцы знают работы Ради по абажурам у Театра оперы и балета.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 23.12.2016
Уличный художник Тимофей Радя попал в рейтинг самых влиятельных российских художников, составленный журналом «Артгид». Рейтинг составляется четвертый год подряд, всего в списке 20 человек. В топе наш уличный художник занял 13-ю строчку, а в прошлом году Тимофей в топ не попадал.
По мнению экспертов, Тимофей Радя стал известен тем, что осенью 2016 года создал инсталляцию «Они ярче нас» рядом с обсерваторией на Кавказе.
Эксперты отметили такие работы Ради, как «Пустые разговоры» и «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков» в Санкт-Петербурге.